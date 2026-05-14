Londra: positiva la giornata per Admiral Group

(Teleborsa) - Scambia in profit la società assicurativa , che lievita del 2,46%.



L'andamento di Admiral Group nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Admiral Group , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 31,97 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 32,83. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 31,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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