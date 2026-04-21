Londra: positiva la giornata per Compass Group
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader mondiale nella ristorazione, con una variazione percentuale dell'1,91%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Compass Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Compass Group rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Compass Group sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 29,41 USD. Possibile una discesa fino al bottom 28,65. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 30,17.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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