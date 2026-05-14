National Grid, utile operativo in crescita del 9% e investimenti per oltre 11 miliardi nell'esercizio 2025-26

(Teleborsa) - Nell'esercizio 2025-2026, terminato il 31 marzo, il Gruppo National Grid
ha "conseguito solidi risultati finanziari", ha commentato l'AD Zoë Yujnovich, nella nota ai conti.
L'utile operativo sottostante
è aumentato di 459 milioni di sterline a valuta costante, raggiungendo i 5.680 milioni, il 9% in più rispetto all'anno precedente. Questo miglioramento è stato determinato dalla solida performance delle attività regolamentate, tra cui le nuove tariffe per la nostra attività Niagara Mohawk (NIMO) nello stato di New York, il recupero dei costi ambientali e delle tempeste dell'anno precedente, maggiori ricavi supportati da maggiori indennizzi nel Regno Unito e il conseguimento di una significativa efficienza dei costi. Questo è stato parzialmente compensato dall'impatto delle cessioni dell'Electricity System Operator, di National Grid Renewables e di Grain LNG, e dall'impatto dei rimborsi ai clienti relativi all'ordinanza FERC di marzo 2026 sui ricavi di trasmissione del New England.
L'utile per azione (EPS) sottostante
di 78,0 pence è aumentato di 6,0 pence, ovvero dell'8% a valuta costante, rispetto all'anno precedente, con l'incremento dell'utile operativo sottostante che ha più che compensato l'impatto dell'aumento del numero di azioni. A tassi di cambio correnti, tale aumento è stato di 4,7 pence per azione, pari al 6%, a causa dell'indebolimento del dollaro.
Gli investimenti in conto capitale
per le attività operative continuative sono aumentati di 2.034 milioni di sterline a valuta costante, raggiungendo la cifra record di 11.576 milioni, con un incremento del 21% rispetto all'anno precedente a valuta costante e del 18% a tassi di cambio correnti. L'indebitamento netto
al 31 marzo 2026 era pari a 44,2 miliardi di sterline, 2,8 miliardi in più rispetto all'anno precedente. Il ROE di Gruppo
si è attestato al 9,8% nel 2025/26, con un incremento di 80 punti base rispetto all'anno precedente.
“National Grid sta avviando il più grande programma di investimenti
della sua storia, impegnandosi a investire almeno 70 miliardi di sterline
nei prossimi cinque anni per modernizzare ed espandere le reti energetiche nel Regno Unito e nel Nord-Est degli Stati Uniti", ha affermato l'Ad, aggiungendo che i risultati 2025/2026 pongono "le basi per raggiungere tassi di crescita annua composti nel nostro quadro finanziario quinquennale di circa il 10% di crescita degli asset
e una crescita dell'EPS sottostante dell'8-10%
".
Il management ha raccomandato un dividendo finale di 32,14 pence, per un dividendo totale
di 48,49 pence, in aumento del 3,8% rispetto all'anno precedente, in linea con l'obiettivo di politica monetaria di adeguarlo all'inflazione CPIH del Regno Unito.