Vodafone, ricavi e utile operativo esercizio 2026 supera attese

(Teleborsa) - Vodafone ha chiuso l’esercizio fiscale 2026 con ricavi in aumento e un ritorno all’utile operativo, grazie alla forte crescita in Africa e al contributo della fusione con Three UK, che hanno compensato la performance deludente nel mercato tedesco.



I ricavi totali sono aumentati dell’8% a 40,5 miliardi rispetto ai 37,4 miliardi di euro dell’anno precedente, trainati dalla crescita dei ricavi da servizi e dal consolidamento di Three UK, parzialmente controbilanciai dalle variazioni dei tassi di cambio. I ricavi da servizi sono cresciuti dell’8,8% a 33,5 miliardi di euro (+5,4% su base organica), con tutti i segmenti in crescita ad eccezione della Germania.



La Germania, il mercato più importante di Vodafone, ha visto i ricavi da servizi organici scendere dello 0,2% nell’intero anno, sebbene la tendenza verso la fine dell’esercizio sia migliorata, con il quarto trimestre tornato a una crescita dell’1,3%. L’Africa si è confermata il segmento più brillante, con una crescita organica dei ricavi da servizi del 12,9%, sostenuta da un’espansione superiore all’inflazione in Egitto e da un solido slancio nei mercati internazionali di Vodacom. Anche la Turchia ha contribuito positivamente, con ricavi da servizi in crescita del 10,8% in euro.



Nel Regno Unito, i ricavi da servizi organici sono cresciuti dello 0,3%, con i guadagni nel segmento consumer e wholesale parzialmente compensati da un calo nel segmento business a seguito di rescissioni contrattuali pianificate. La divisione Business nel complesso è cresciuta organicamente del 3,2%, con i servizi digitali che hanno registrato un’espansione a doppia cifra.



L'EBITDAaL rettificato risulta in aumento del 3,8% a 11,4 miliardi di euro (10,9 miliardi di euro nel 2025) con un +4,5% su base organica. Raggiunto il limite superiore della previsione di EBITDAaL per l'esercizio 2026 a 11,6 miliardi di euro. L'Utile operativo torna positivo per 2,8 miliardi di euro (nel 2025 in perdita per 0,4 miliardi di euro).



Il dividendo ammonta a 4,6125 centesimi di euro nell'esercizio 2026 (4,5 centesimi di euro nel 2025), con un aumento del 2,5% su base annua, in linea con il nostro impegno a una politica di dividendi progressiva annunciato nel novembre 2025.



"Dopo la trasformazione degli ultimi tre anni, siamo ora un'azienda più semplice con prospettive di crescita più solide. I nostri progressi strategici hanno generato un buon slancio per i ricavi da servizi del Gruppo nell'anno, insieme a utili e flussi di cassa nella parte alta del nostro intervallo di previsione. Siamo tornati alla crescita del fatturato in Germania, insieme a solide performance in Africa e in Turchia. I primi successi derivanti dall'integrazione della fusione nel Regno Unito rafforzano la nostra fiducia nel suo potenziale e sono lieta che ora ne stiamo acquisendo la piena proprietà", ha affermato la Ceo Margherita Della Valle, aggiungendo "continueremo a promuovere il miglioramento continuo in tutta la nostra attività, con l'esperienza del cliente come nostra priorità assoluta. Siamo ora ben posizionati per la crescita a medio termine".

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