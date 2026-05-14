New Princes, con acquisizioni ricavi trimestrali sfiorano 1,5 miliardi (+122,5%). Guidance al rialzo

(Teleborsa) - NewPrinces ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi consolidati a 1.497 milioni di euro (+122,5% rispetto ai 673 milioni del primo trimestre 2025), con il balzo principale legato all'ingresso nel perimetro di Princes Retail - acquisita a fine 2025 - che contribuisce con 803 milioni (53,7% del totale). A parità di perimetro, l'EBITDA adjusted si attesta a 76,5 milioni (+21,3% rispetto ai 63,1 milioni pro-forma del Q1 2025), con il margine in significativo miglioramento al 5,1% dal 3,9%. L'EBIT consolidato è negativo per 4,4 milioni, in miglioramento di 8,4 milioni rispetto al dato pro-forma. La perdita netta consolidata è pari a 22,6 milioni, in miglioramento di 12,2 milioni anno su anno a parità di perimetro.



L'EBITDA del periodo marzo-aprile 2026 cresce del 240% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, beneficiando delle prime sinergie dell'integrazione, del miglioramento della disciplina commerciale e dell'ottimizzazione promozionale.



Nel trimestre la catena ha avviato un significativo riposizionamento competitivo, riallineando l'indice prezzi a circa 100 rispetto al precedente livello di 106 sotto la gestione Carrefour Italia. Alla luce di questi risultati, il management alza la guidance 2026 del perimetro retail a un EBITDA compreso tra 110 e 120 milioni, in anticipo rispetto alle attese iniziali.



Sul fronte finanziario, la posizione finanziaria netta migliora a -60,6 milioni da -83,8 milioni a fine 2025, nonostante investimenti immobiliari per 26,9 milioni. Escludendo l'IFRS 16, la cassa netta si mantiene sostanzialmente stabile a 317,5 milioni. L'Underlying Free Cash Flow è pari a 31,4 milioni con una FCF conversion del 41%.



Il Presidente Angelo Mastrolia ha dichiarato: "I primi benefici derivanti dall'integrazione e dall'implementazione del piano operativo stanno già emergendo con maggiore rapidità rispetto alle attese iniziali. La posizione finanziaria netta, rimasta sostanzialmente stabile nonostante importanti investimenti strategici nel real estate, conferma la forte capacità del Gruppo di generare cassa".

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