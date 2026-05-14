New York: luce verde per Coinbase Global
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia, che mostra una salita bruciante del 7,28% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Coinbase Global rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Coinbase Global, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 227,5 USD. Primo supporto visto a 200,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 184,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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