Coinbase Global, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia , che esibisce una perdita secca del 7,39% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Coinbase Global è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 185,5 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 175,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 171,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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