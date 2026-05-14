Piazza Affari: andamento rialzista per D'Amico

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader mondiale nel trasporto marittimo , che tratta in utile del 2,00% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a D'Amico rispetto all'indice di riferimento.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di D'Amico . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, D'Amico evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,463 Euro. Primo supporto a 8,333. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,247.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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