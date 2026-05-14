Piazza Affari: andamento rialzista per D'Amico
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che tratta in utile del 2,00% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a D'Amico rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di D'Amico. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, D'Amico evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,463 Euro. Primo supporto a 8,333. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,247.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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