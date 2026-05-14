Piazza Affari: in forte denaro BFF Bank
(Teleborsa) - Rialzo per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,96%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che BFF Bank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +21,1%, rispetto a +0,13% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Le implicazioni di breve periodo di BFF Bank sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 2,416 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 2,284. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 2,548.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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