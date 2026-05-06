Piazza Affari: brillante l'andamento di Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che opera nel settore bancario e assicurativo , che tratta in utile del 3,11% sui valori precedenti.



L'andamento di Banca Mediolanum nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni di medio periodo della società del risparmio gestito confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 19,27 Euro con primo supporto visto a 18,83. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 18,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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