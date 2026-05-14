Regno Unito, a marzo produzione industriale in timido miglioramento su base tendenziale. Accelera la manifattura

(Teleborsa) - Giungono dati solo parzialmente confortanti dalla produzione industriale e manifatturiera del Regno Unito.



Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS) segnalano che l'indice della produzione industriale ha registrato, nel mese di marzo, un calo dello 0,2% su base mensile rispetto al +0,3% del mese precedente (rivisto da +0,5%). Il dato è in linea con quanto atteso dagli analisti.



Il dato tendenziale registra una variazione nulla, in miglioramento dal -0,5% di febbraio (rivisto da -0,4%) ma peggio del +0,2% del consensus.



La produzione manifatturiera, su base mensile, accelera dell'1,2% contro il -0,1% stimato dagli analisti e a fronte del -0,2% di febbraio (rivisto da -0,1%). La variazione annua registra anch'essa un aumento dell'1,2% rispetto al più cauto 0,0% del consensus e dopo il -0,8% del mese precedente (rivisto da -0,5%).



(Foto: © Eros Erika / 123RF)

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