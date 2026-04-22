Regno Unito, inflazione accelera al 3,3% a marzo come atteso

Crescono anche i prezzi alla produzione, ma meno delle previsioni

(Teleborsa) - Risulta superiore alle attese la crescita dell'inflazione in Regno Unito nel mese di marzo, socntando l'aumento dei prezzi dell'energia legato alla guerra in Medioriente. Secondo il report mensile dell'Office for National Statistics (ONS), i prezzi al consumo registrano un incremento dello 0,7% su base mensile, superiore al +0,6% atteso e in accelerazione rispetto al +0,4% del mese precedente. Su base annua, la crescita dell'inflazione si è attestata al 3,3%, in linea con le attese, rispetto al 3% del mese precedente.



Il dato core dell'inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, è risultato invece in aumento dello 0,4% su base mensile, contro il +0,5% del consensus, dopo il +0,6% di febbraio. La variazione tendenziale si attesta al 3,1%, inferiore al 3,2% precedente ed atteso.



La crescita die prezzi legata ai fattori produttivi viene confermata anche dai dati dei prezzi alla produzione (output) che hanno0 registrato a marzo un aumento dello 0,9% su base mensile, dopo il -0,5% del mese precedente, ma inferiore al +1% atteso. A livello annuale, si è registrata una variazione pari a +2,6%, rispetto al +1,8% del mese precedente.



L'indice core, al netto di cibo, bevande, tabacchi e petrolio, ha registrato un incremento dello 0,2% su mese (-0,7% il mese precedente), mentre conferma un aumento del 2% su base annuale come il mese precedente.

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