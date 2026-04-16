Regno Unito, a febbraio produzione industriale migliora oltre le attese su base congiunturale, frena la manifattura

(Teleborsa) - Giungono dati solo parzialmente confortanti dalla produzione industriale e manifatturiera del Regno Unito.



Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS) segnalano che l'indice della produzione industriale ha registrato, nel mese di febbraio, un incremento dello 0,5% su base mensile rispetto al -0,1% del mese precedente e oltre aumento dello 0,3% atteso dagli analisti.



Il dato tendenziale registra tuttavia un calo dello 0,4% dopo il +0,5% di gennaio e rispetto al -0,9% del consensus.



La produzione manifatturiera, su base mensile, flette dello 0,1% contro il +0,3% stimato dagli analisti e a fronte del +0,2% di gennaio. La variazione annua registra un calo dello 0,5% rispetto al più cauto -0,3% del consensus e dopo il +1,3% del mese precedente.



(Foto: © Marian Vejcik / 123RF)

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