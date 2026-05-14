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Produzione industriale Regno Unito (YoY) in marzo

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Produzione industriale Regno Unito (YoY) in marzo
Regno Unito, Produzione industriale in marzo su base annuale (YoY) 0%, in aumento rispetto al precedente -0,5% (la previsione era +0,2%).
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