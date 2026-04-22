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Prezzi consumo Regno Unito (MoM) in marzo
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22 aprile 2026 - 08.30
Regno Unito,
Prezzi consumo in marzo su base mensile (MoM) +0,7%
, in aumento rispetto al precedente +0,4% (la previsione era +0,6%).
(Foto: © Chris Dorney / 123RF)
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