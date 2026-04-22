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Prezzi produzione Regno Unito (YoY) in marzo

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Prezzi produzione Regno Unito (YoY) in marzo
Regno Unito, Prezzi produzione in marzo su base annuale (YoY) +2,6%, in aumento rispetto al precedente +1,8%.

(Foto: © Chris Dorney / 123RF)
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