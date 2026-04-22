Appuntamenti macroeconomici del 22 aprile 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 22/04/2026
01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso 1.100 Mld ¥; preced. 57,3 Mld ¥)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 3%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, mensile (atteso 1%; preced. -0,5%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,4%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (preced. 1,7%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 1,8%)
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -17 punti; preced. -16,3 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1.000K barili; preced. -913K barili)
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