Milano 10:52
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Tasso disoccupazione Regno Unito in febbraio

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Tasso disoccupazione Regno Unito in febbraio
Regno Unito, Tasso disoccupazione in febbraio pari a +4,9%, in calo rispetto al precedente +5,2% (la previsione era +5,2%).
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