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/ Spagna, Disoccupazione in aprile
Spagna, Disoccupazione in aprile
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05 maggio 2026 - 09.10
Spagna,
Disoccupazione in aprile pari a -62,7K unità
, in calo rispetto al precedente -22,9K unità (la previsione era -18,6K unità).
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