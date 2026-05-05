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Spagna, Disoccupazione in aprile

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Spagna, Disoccupazione in aprile
Spagna, Disoccupazione in aprile pari a -62,7K unità, in calo rispetto al precedente -22,9K unità (la previsione era -18,6K unità).
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