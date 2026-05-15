BNL BNP Paribas al Foro Italico: il tennis del futuro punta sui giovani talenti globali

(Teleborsa) - Il Foro Italico si conferma cuore pulsante del tennis mondiale, non solo per le sfide dei grandi campioni agli Internazionali BNL d’Italia, ma come incubatore di talenti. Il programma "Young Talent Team" di BNL BNP Paribas da 8 anni accompagna in Italia - con la Federazione Italiana Tennis e Padel - le migliori promesse del tennis nazionale e celebra oggi una nuova fase della sua evoluzione, trasformando Roma in un crocevia internazionale di formazione e sport, dove andrà in scena la prima edizione della "Young Talent Cup": un evento inedito che dal 15 al 16 maggio vedrà sfidarsi le future stelle del tennis mondiale sui campi iconici del torneo.



Il programma del gruppo BNP Paribas, nato per fornire un supporto concreto ai ragazzi tra i 12 e i 18 anni, dal 2018, ha già sostenuto più di 150 giovani talenti nel mondo. Gli Young Talent azzurri avranno l'opportunità unica di confrontarsi, con i team di Polonia, Belgio, Francia, Stati Uniti e Canada, in un meeting che coinvolgerà complessivamente 24 atleti, divisi in 6 squadre con un'età compresa tra i 13 e i 18 anni e guidate da mentor d'eccezione come Tathiana Garbin, Capitano delle Azzurre Campionesse del Mondo 2025, Alizé Cornet, Mariusz Fyrstenberg, Olivier JeuneHomme e Sam Aliassime.



Si punta sul merito sportivo unito all'impegno scolastico, al fair play fuori e dentro il campo rafforzando i valori di eccellenza e quel passaggio di esperienza tra generazioni che anima questo sport. Il programma mantiene inoltre una forte vocazione sociale, agendo come acceleratore di opportunità per quei talenti che provengono da famiglie con minori risorse economiche. Oltre al supporto tecnico e medico i ragazzi partecipano a sessioni di educazione economico-finanziaria e di gestione della propria immagine, strumenti pensati per aiutarli ad affrontare con responsabilità la transizione verso il professionismo nel segno di una visione a lungo termine: dare a ogni giovane i mezzi per realizzare i propri sogni.



Young Talent Team è uno degli eventi che accompagnano i vent’anni della partnership tra BNL BNP Paribas e FITP. Un anniversario che la Banca celebra con un logo speciale, che unisce la storica "curva di volo"; del Gruppo con il numero 20 e il profilo di una racchetta.



Per questa edizione "speciale", il secondo stadio del Torneo si chiamerà "BNP Paribas Arena": la struttura, realizzata da Sport e Salute all'interno dello Stadio dei Marmi, sarà il secondo campo per importanza dopo il Centrale. Un impianto moderno e funzionale - progettato per fondere l'innovazione con il prestigio architettonico del sito storico - che servirà ad accogliere il sempre più numeroso pubblico degli IBI.

Condividi

```