BNL BNP Paribas celebra il tennis con la Carta Prepagata Limited Edition

In edizione limitata di 5.000 esemplari

(Teleborsa) - La nuova Carta Prepagata Limited Edition è il simbolo con cui BNL BNP Paribas celebra i vent’anni di partnership con la Federazione Italiana Tennis e Padel, proprio mentre Roma vive il grande spettacolo degli Internazionali BNL d’Italia e cresce l’attesa per il weekend delle finali del 16 e 17 maggio, che incoroneranno le campionesse e i campioni 2026.



Sviluppata dal Retail Banking di BNL BNP Paribas in collaborazione con Mastercard, la carta si distingue per un design esclusivo ispirato al tennis e per una tecnologia d’avanguardia – introdotta per la prima volta in Italia da IDEMIA Secure Transactions. La versione led, disponibile in soli 5.000 esemplari, consente infatti alla pallina da tennis presente sulla grafica di illuminarsi a ogni operazione effettuata tramite POS, offrendo un immediata conferma visiva della transazione e rendendo ancora più intuitivo il pagamento contactless.



Al termine di questa serie speciale sarà disponibile anche una seconda versione fluo, progettata per reagire alle luci ultraviolette. Anche il packaging richiama l’impegno del Gruppo verso la sostenibilità, grazie a un box realizzato in carta certificata FSC® e a basso impatto ambientale.



L’iniziativa intercetta peraltro una fase di forte trasformazione nelle abitudini di consumo: secondo i dati di mercato dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, i pagamenti digitali in Italia hanno raggiunto nel 2025 il valore record di 518 miliardi di euro. Dopo il sorpasso storico sul contante registrato lo scorso anno, il sistema continua a consolidarsi, con gli strumenti digitali che hanno regolato il 45% dei consumi totali degli italiani. La preferenza dei consumatori è ormai nettamente orientata verso i pagamenti contactless, che nel 2025 rappresentano l’87% dei pagamenti in-store in valore e il 93% in numero di transazioni, insieme alla crescente diffusione delle soluzioni prepagate.



Queste ultime si confermano lo strumento d'elezione per la gestione del budget quotidiano, con una crescita del +5,3% nel 2025 rispetto all’anno precedente e un utilizzo sempre più diffuso nelle spese di tutti i giorni.



In questo scenario, la "Carta Prepagata BNL Limited Edition" di BNL BNP Paribas non è un semplice strumento finanziario, ma un accessorio tecnologico che celebra il "momento magico" del tennis attraverso la digitalizzazione. La campagna media digital e social, attualmente in corso, coinvolge un pubblico smart e sportivo e in particolare gli appassionati di tennis attraverso i principali canali online dedicati a questo sport. Realizzata da BNL BNP Paribas in collaborazione con Mastercard, "veste" la Banca nella sua presenza agli Internazionali BNL d’Italia in corso al Foro Italico.



La carta si affianca alle altre grandi progettualità della Banca in qualità di Title Sponsor degli "IBI": dai percorsi di formazione dello "Young Talent Team" alla solidarietà di "ACE BNL per Telethon", confermando la visione di un’azienda che vive lo sport come un volano di valore per l’intera comunità.



Dal 2006 ad oggi, BNL BNP Paribas ha accompagnato insieme alla FITP l’evoluzione del torneo, un legame oggi visibile in ogni angolo del Foro Italico: dal nuovo logo celebrativo, dove la "curva di volo" del Gruppo abbraccia il numero 20 e la silhouette di una racchetta, fino al secondo campo per importanza dopo il Centrale, che, proprio per celebrare questa edizione speciale, quest’anno si chiama "BNP Paribas Arena". La struttura, moderna e funzionale, realizzata da Sport e Salute all'interno della cornice monumentale dello Stadio dei Marmi, è progettata per fondere l'innovazione con il prestigio architettonico del sito storico.







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