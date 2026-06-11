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Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,09%)
Il CAC40 prende il via a 8.154,54 punti
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11 giugno 2026 - 09.03
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Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto -0,09%, a quota 8.154,54 in apertura.
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