Milano 10:12
50.567 +1,07%
Nasdaq 10-giu
28.508 0,00%
Dow Jones 10-giu
49.919 -1,87%
Londra 10:12
10.318 +0,61%
Francoforte 10:12
24.248 +0,22%

Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,09%)

Il CAC40 prende il via a 8.154,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,09%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto -0,09%, a quota 8.154,54 in apertura.
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