Milano 11:20
50.214 -0,10%
Nasdaq 9-giu
29.085 0,00%
Dow Jones 9-giu
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Londra 11:20
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Francoforte 11:20
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Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,24%)

Il CAC40 prende il via a 8.223,05 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,24%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto +0,24%, a quota 8.223,05 in apertura.
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