Crolla a New York Coinbase Global

(Teleborsa) - Retrocede molto la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia , che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,57%.



L'andamento di Coinbase Global nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Coinbase Global rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 202,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 189,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 215,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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