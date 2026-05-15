Francoforte: si concentrano le vendite su Auto1
(Teleborsa) - Sottotono Auto1, che passa di mano con un calo del 2,95%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Auto1 più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Auto1 sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 19,97 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 19,51. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 20,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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