Fresnillo, quotazioni in calo a Londra

(Teleborsa) - Pressione sul leader mondiale dell'argento , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,50%.



Lo scenario su base settimanale di Fresnillo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Fresnillo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 35,51 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 34,64. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 36,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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