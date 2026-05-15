Fresnillo, quotazioni in calo a Londra
(Teleborsa) - Pressione sul leader mondiale dell'argento, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,50%.
Lo scenario su base settimanale di Fresnillo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Fresnillo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 35,51 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 34,64. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 36,38.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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