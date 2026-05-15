GVS, nominato il nuovo CdA. Massimo Scagliarini confermato AD

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di GVS , società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, che chiude con un utile netto di 889.173 euro e deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2025 alla riserva straordinaria.



Fissando in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i soci hanno nominato il Consiglio di Amministrazione per 3 esercizi, nelle persone di: Alessandro Nasi, Presidente; Pietro Cordova; Marco Pacini (1), Marco Scagliarini; Massimo Scagliarini; Simona Scarpaleggia; Michela Schizzi; Anna Tanganelli; Grazia Valentini. Il Consiglio di Amministrazione ha confermato la nomina quale Amministratore Delegato di Massimo Scagliarini.

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