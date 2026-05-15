Milano 15:45
49.040 -2,02%
Nasdaq 15:45
29.085 -1,67%
Dow Jones 15:45
49.552 -1,02%
Londra 15:45
10.189 -1,77%
Francoforte 15:45
23.940 -2,11%

GVS, nominato il nuovo CdA. Massimo Scagliarini confermato AD

Finanza
GVS, nominato il nuovo CdA. Massimo Scagliarini confermato AD
(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di GVS, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, che chiude con un utile netto di 889.173 euro e deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2025 alla riserva straordinaria.

Fissando in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i soci hanno nominato il Consiglio di Amministrazione per 3 esercizi, nelle persone di: Alessandro Nasi, Presidente; Pietro Cordova; Marco Pacini (1), Marco Scagliarini; Massimo Scagliarini; Simona Scarpaleggia; Michela Schizzi; Anna Tanganelli; Grazia Valentini. Il Consiglio di Amministrazione ha confermato la nomina quale Amministratore Delegato di Massimo Scagliarini.
Condividi
```