CIR, nominato nuovo CdA: confermati Rodolfo De Benedetti presidente e Monica Mondardini AD

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di CIR , società quotata su Euronext Milan che fa capo alla famiglia De Benedetti, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2025 e la proposta del CdA di non distribuire dividendi.



I soci hanno anche nominato il nuovo CdA, composto da Rodolfo De Benedetti, Monica Mondardini, Marco De Benedetti, Edoardo De Benedetti, Francesca Pasinelli, Elisabetta Oliveri, Marta Marsilio, Tommaso Nizzi. Gli amministratori sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza F.lli De Benedetti S.p.A., titolare del 41,206% del capitale sociale, ad eccezione di Tommaso Nizzi, tratto dalla lista di minoranza presentata da Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni, titolare del 2,729% del capitale sociale



L'assemblea ha poi nominato i componenti del Collegio sindacale per il triennio 2026-2027-2028. I sindaci effettivi sono Gianluca Cinti (Presidente), Maria-Maddalena Gnudi e Francesco Mantegazza. I sindaci supplenti sono Antonella Dellatorre, Gaetano Rebecchini e Daniele Beretta. I sindaci sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza F.lli De Benedetti S.p.A., ad eccezione del Presidente Gianluca Cinti e del sindaco supplente Daniele Beretta, scelti dalla lista di minoranza presentata da Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni.



Il CdA, riunitosi dopo che si è tenuta l'assemblea, ha confermato Rodolfo De Benedetti presidente e Monica Mondardini amministratore delegato. Antonio Segni è stato confermato segretario del CdA. Carlo De Benedetti e Franco Debenedetti sono stati nominati, rispettivamente, presidente onorario e vicepresidente onorario di CIR in considerazione del loro contributo nell'affermazione e nello sviluppo della società.



Sono stati nominati i componenti del Comitato Nomine e Remunerazione (Francesca Pasinelli, presidente, Tommaso Nizzi, Elisabetta Oliveri), del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (Elisabetta Oliveri, presidente, Marta Marsilio, Tommaso Nizzi), del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (Tommaso Nizzi, presidente, Marta Marsilio, Francesca Pasinelli) e il lead independent director (Francesca Pasinelli).

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