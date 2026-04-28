LU-VE, ok da soci a bilancio e dividendo di 0,47 euro. Nominato nuovo CdA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di LU-VE , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha approvato il bilancio 2025 e deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,47 euro (con un incremento dell'11,9% rispetto al dividendo relativo all'esercizio 2024, pari a 0,42 euro), al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle azioni ordinarie aventi diritto (record date 5 maggio 2026 ), che sarà posto in pagamento a partire dal 6 maggio 2026, presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, con stacco della cedola n.11, il 4 maggio 2026.



È stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 10 membri, di cui 6 uomini e 4 donne. I componenti - tratti dalla Lista n. 1 presentata dal socio di maggioranza Finami e dalla Lista n. 2 presentata da un gruppo di investitori istituzionali che hanno conseguito rispettivamente voti favorevoli pari, rispettivamente, all'82,6% e al 17,4% dei voti rappresentati in assemblea (86,99% dei diritti di voto attribuiti dal capitale) - sono i seguenti: (1) MATTEO LIBERALI - confermato (2) PIERLUIGI FAGGIOLI - confermato (3) MICHELE FAGGIOLI - confermato (4) STEFANO PALEARI - confermato (5) ANNA GERVASONI - confermata (6) FABIO LIBERALI - confermato (7) LAURA OLIVA - confermata (8) ELVINA FINZI - neoeletta (9) ROBERTA PIERANTONI - confermata (tutti eletti dalla lista presentata da Finami) e (10) CARLO PARIS - confermato (eletto dalla lista presentata da un gruppo di investitori istituzionali). L'assemblea ha confermato Matteo Liberali quale Presidente.



Il nuovo Collegio Sindacale è composto da: Mara Palacino (Presidente - confermata) eletta dalla lista presentata da un gruppo di investitori istituzionali azionisti della società, Domenico Angelo Magno Fava (sindaco effettivo - confermato) e Francesca Mariotti (sindaco effettivo - neoletta) eletti dalla lista presentata da Finami, Michaela Rita Marcarini (sindaco supplente - confermata) eletta dalla lista presentata da Finami e Nathalie Brazzelli (sindaco supplente - neoeletta) eletta dalla lista presentata da un gruppo di investitori istituzionali.



Il nuovo CdA, riunitosi al termine dell'assemblea, ha nominato Pier Luigi Faggioli Vicepresidente e ha confermato Matteo Liberali alla carica di Amministratore Delegato. Confermato per il consigliere Michele Faggioli il ruolo di Chief Strategic Development Officer - CSDO.



Dopo aver confermato Michele Garulli alla carica di Investor Relations Manager e Barbara Silva nel ruolo di segretario del Consiglio e dei comitati endoconsiliari, il CdA ha infine confermato Marco Claudio Vitale quale Presidente Onorario, persona di indiscusso prestigio professionale, che ha accompagnato l'affermazione e la crescita della società sin dalla sua fondazione, essendo stato membro del CdA dal 1986 fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

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