Banca Sistema, assemblea approva bilancio e nomina nuovo CdA

(Teleborsa) - L'assemblea di Banca Sistema , quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, ha approvato il bilancio 2025, che chiude con un utile di 34,3 milioni di euro (29 milioni a livello di consolidato), deliberando la destinazione dell'utile di esercizio 2025 integralmente a riserva per utili portati a nuovo.



I soci hanno nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 9 amministratori, tutti tratti dall'unica lista presentata dall'azionista Banca CF+, titolare dell'80,751% del capitale. Il CdA resterà in carica per tre esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, ed è stato nominato a maggioranza degli azionisti che hanno partecipato all'assemblea con il voto favorevole del 96,794%. Il nuovo CdA è composto da: 1. Croff Davide, Presidente del Consiglio di Amministrazione 2. De Francisco Iacopo 3. Ruggieri Massimo 4. Ghezzi Gioia 5. Battistella Claudio 6. Grendele Alessandra 7. Spogler Luitgard 8. Da Rin Emanuela 9. Baiamonte Salvatore.

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