Londra: HSBC Holdings in forte calo

(Teleborsa) - Retrocede molto la società di servizi bancari e finanziari , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,37%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di HSBC Holdings , che fa peggio del mercato di riferimento.





La tendenza di breve di HSBC Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 12,96 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 13,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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