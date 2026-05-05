Londra: HSBC Holdings in forte calo
(Teleborsa) - Retrocede molto la società di servizi bancari e finanziari, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,37%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di HSBC Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di HSBC Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 12,96 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 13,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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