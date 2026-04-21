Kering, HSBC abbassa rating a Hold e taglia TP: piano sensato ma richiederà tempo

(Teleborsa) - HSBC ha abbassato il rating su Kering da Buy a Hold, riducendo il target price da 310 a 280 euro, dopo il Capital Markets Day tenuto dal gruppo del lusso francese il 16 aprile a Firenze. Il management ha presentato una roadmap pluriennale, crescita graduale superiore al mercato del lusso e più che raddoppio del margine operativo entro il 2030 rispetto ai livelli 2025, senza fornire una guidance specifica sugli utili a medio termine.



Gli analisti hanno sintetizzano la loro visione in tre tappe: "Il 2026 sarà l'anno del reset, il 2028 l'anno della ricostruzione e il 2030 l'anno della riconquistata desiderabilità del marchio." Il nodo principale è Gucci, che pesa circa il 59% dell'EBIT di gruppo: mentre il brand tiene relativamente bene negli Stati Uniti, "la desiderabilità è stata danneggiata in Cina ed è probabile che il management impiegherà del tempo per risolverla", scrivono gli analisti.



Intanto, le vendite trimestrali di Gucci sono risultate inferiori al consensus. HSBC prevede ora un calo organico delle vendite di Gucci del 3,6% nel 2026 (contro una precedente stima di crescita del +2,1%) prima di recuperare al +4% nel 2027 e +5% nel 2028. Le stime di EBIT di gruppo sono state tagliate in media del 7% nel periodo 2026-2028.



Gli analisti non vedono "nessun catalizzatore a breve termine", sottolineando che "il management deve effettivamente mantenere le promesse affinché gli investitori possano riporre fiducia in questo rilancio".

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