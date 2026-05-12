HSBC alza le stime sul petrolio: Brent verso 95 dollari nel 2026

(Teleborsa) - HSBC ha rivisto al rialzo le previsioni sul prezzo del petrolio Brent per il 2026, portando la stima media a 95 dollari al barile a causa delle tensioni nel Golfo Persico e della prolungata chiusura dello Stretto di Hormuz.



Secondo la banca, il traffico marittimo e la produzione petrolifera dell'area potrebbero tornare gradualmente alla normalità solo entro il terzo trimestre del 2026. Uno scenario che rischia di ridurre le scorte globali di greggio e mantenere elevato il premio di rischio sui mercati energetici.



HSBC prevede che il Brent possa arrivare a una media di 110 dollari al barile nel 2026 qualora un accordo geopolitico venisse raggiunto soltanto a fine estate. Nello scenario più negativo, con negoziati lunghi e flussi energetici fortemente limitati per circa sei mesi, il petrolio potrebbe invece salire fino a una media di 120 dollari al barile nel 2026 e restare vicino ai 95 dollari anche nel 2027.









(Foto: Raimond Castillo / Pixabay)

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