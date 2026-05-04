Advanced Micro Devices in calo dopo il downgrade di HSBC

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titolo Advanced Micro Devices che tratta in perdita del 5,48% sui valori precedenti, dopo che HSBC ha rivisto al ribasso il giudizio sulle azioni, portandolo da "buy" a "hold".



Alla base della decisione della banca ci sono le preoccupazioni legate alla capacità produttiva del settore dei semiconduttori nel 2026. Secondo HSBC, possibili vincoli sull’offerta potrebbero limitare il potenziale di crescita futura del gruppo, riducendo le prospettive di rialzo del titolo nonostante la domanda resti sostenuta.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P 100 , evidenzia un rallentamento del trend della multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori rispetto all' S&P 100 , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.



Lo status tecnico di Advanced Micro Devices è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 355,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 332,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 378,7.



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