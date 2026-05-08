HSBC, il presidente Nelson: accantonamento da 400 milioni caso isolato

(Teleborsa) - Il presidente di HSBC, Brendan Nelson, ha dichiarato all'assemblea degli azionisti che la banca ha "sostanzialmente completato" la revisione delle proprie politiche e prassi di credito a seguito dell'accantonamento da 400 milioni di dollari legato a una frode nel business UK, comunicato con i risultati del primo trimestre martedì scorso.



"Abbiamo esaminato altri finanziamenti di natura simile per verificare se ci siano lezioni da trarre", ha detto Nelson, aggiungendo che finora la banca ha concluso che si tratta di un episodio isolato e non di un problema sistemico. Il presidente ha precisato che il recupero di parte delle somme rimane possibile: "Non abbiamo ancora contabilizzato una perdita, al momento è solo un accantonamento; c'è ancora molta strada prima di determinare l'importo effettivamente perso"



Reuters aveva riportato che l'esposizione è legata al crollo del creditore ipotecario britannico Market Financial Solutions tramite Atlas SP, veicolo collegato ad Apollo Global Management.

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