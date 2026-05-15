Italia, Prometeia alza stima PIL 2026 a +0,5%. Spazio di manovra fiscale resta "limitato"

Le nuove stime

(Teleborsa) - Prometeia ha rivisto al rialzo la crescita del PIL italiano per il 2026 allo 0,5% (dallo 0,4% previsto ad aprile), a seguito di un risultato del primo trimestre superiore alle attese, pari allo 0,2% su base trimestrale, trainato principalmente dalle esportazioni nette. Il profilo trimestrale rimane pressoché invariato, con una lieve contrazione prevista nel secondo trimestre del 2026 a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia che pesa sulla fiducia di famiglie e imprese. L'istituto di ricerca bolognese ha confermato una crescita dello 0,5% per il 2027.



L'inflazione complessiva è balzata al 2,8% su base annua ad aprile (dall'1,7% di marzo) e l'inflazione media per il 2026 è ora prevista al 3,0%. Dovrebbe scendere all'1,8% il prossimo anno.



Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) "rimane il principale policy buffer interno, mitigando significativamente l'impatto delle difficoltà esterne", viene sottolineato, anche perché con un rapporto debito/PIL previsto al 138,2% nel 2026, "lo spazio di manovra fiscale rimane limitato, restringendo la possibilità di ulteriori misure di sostegno oltre al miliardo di euro circa già introdotto tramite la riduzione delle accise sui carburanti e il supporto mirato alle imprese di trasporto su strada e della pesca".



Secondo Prometeia, il rapporto deficit/PIL passerà al di sotto della soglia del 3% e continuerà a diminuire, attestandosi al 2,9% nel 2026, al 2,8% nel 2027 e al 2,1% nel 2029. La previsione del deficit di bilancio è in linea con le previsioni del governo per il 2026, ma risulta leggermente superiore nel 2027, a causa della minore crescita del PIL.



"Le prolungate tensioni geopolitiche e le pressioni legate alla guerra sui mercati energetici potrebbero indebolire la crescita italiana, aumentare il debito pubblico e incrementare i costi del servizio del debito attraverso spread sovrani più ampi", si legge nella ricerca.

Condividi

```