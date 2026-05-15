Londra: scambi negativi per Severn Trent

(Teleborsa) - Sottotono la società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue , che passa di mano con un calo del 2,68%.



La tendenza ad una settimana di Severn Trent è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Severn Trent ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 30,97 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 31,77, mentre il primo supporto è stimato a 30,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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