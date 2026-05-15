Londra: scambi negativi per Severn Trent
(Teleborsa) - Sottotono la società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue, che passa di mano con un calo del 2,68%.
La tendenza ad una settimana di Severn Trent è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Severn Trent ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 30,97 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 31,77, mentre il primo supporto è stimato a 30,17.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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