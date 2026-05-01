Londra: rosso per Severn Trent

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue , che presenta una flessione dell'1,99%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Severn Trent mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,75%, rispetto a -1,28% del principale indice della Borsa di Londra ).





La tendenza di breve di Severn Trent è in rafforzamento con area di resistenza vista a 32,39 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,75. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 33,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```