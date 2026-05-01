Londra: rosso per Severn Trent
(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue, che presenta una flessione dell'1,99%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Severn Trent mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,75%, rispetto a -1,28% del principale indice della Borsa di Londra).
La tendenza di breve di Severn Trent è in rafforzamento con area di resistenza vista a 32,39 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,75. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 33,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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