Londra: si concentrano le vendite su Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica , che sta segnando un calo del 3,56%.



Lo scenario su base settimanale di Rolls-Royce Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 11,43 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 11,77. Il peggioramento di Rolls-Royce Holdings è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 11,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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