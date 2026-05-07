Londra: scambi al rialzo per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Avanza il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica , che guadagna bene, con una variazione dell'1,97%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rolls-Royce Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Rolls-Royce Holdings rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 13,22 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,83. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 13,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```