Londra: andamento rialzista per Rolls-Royce Holdings
(Teleborsa) - Bene il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, con un rialzo del 3,53%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rolls-Royce Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Rolls-Royce Holdings sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 12,6 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 12,21. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 12,99.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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