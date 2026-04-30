Londra: si concentrano le vendite su Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Sottotono la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , che passa di mano con un calo dell'1,88%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Metlen Energy & Metals mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,66%, rispetto a -2,31% del principale indice della Borsa di Londra ).





L'esame di breve periodo di Metlen Energy & Metals classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 34,59 Euro e primo supporto individuato a 34,19. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 34,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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