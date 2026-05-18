Londra: andamento negativo per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , che presenta una flessione dell'1,85% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Metlen Energy & Metals rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Metlen Energy & Metals rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 38,41 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 38,03. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 38,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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