Londra: scambi al rialzo per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Avanza la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , che guadagna bene, con una variazione del 2,17%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Metlen Energy & Metals rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Metlen Energy & Metals rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 37,26 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 35,88. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 38,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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