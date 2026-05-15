Mexedia intensifica interlocuzioni per iniziative di rafforzamento operativo

(Teleborsa) - Mexedia , società tecnologica italiana quotata su Euronext Growth Paris, ha reso noto di aver, nel corso delle ultime settimane, intensificato le interlocuzioni e le attività di valutazione relative ad alcune iniziative ritenute coerenti con il percorso di focalizzazione operativa e rafforzamento del proprio modello di business. Le attività in corso sono orientate all'individuazione di opportunità in grado di contribuire, nel mediolungo periodo, al consolidamento delle attività, al rafforzamento della struttura operativa e al progressivo miglioramento del profilo economico-finanziario.



"Le attività attualmente in corso stanno evolvendo positivamente e continuiamo ad approfondire iniziative che riteniamo coerenti con il percorso di rafforzamento operativo e di progressiva valorizzazione delle attività del Gruppo - ha commentato l'AD Paolo Bona - Stiamo lavorando con grande attenzione su opportunità che riteniamo possano contribuire allo sviluppo di Mexedia. Auspichiamo di poter fornire presto ulteriori aggiornamenti al mercato, compatibilmente con l'evoluzione delle attività in corso e nei limiti consentiti dalla normativa applicabile alle società quotate".

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