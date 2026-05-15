Allcore, slitta l'acquisizione della maggioranza di Dale Carnegie Italia

(Teleborsa) - Allcore , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane con un modello AI-driven, ha reso noto che, nell'ambito dell'acquisizione di Dale Carnegie Italia, licenziataria italiana del brand Dale Carnegie & Associates, operante nel settore della formazione manageriale, sono in corso interlocuzioni con i soci venditori per valutare tempi e modalità del percorso di investimento. In tale contesto, la tranche di acquisto di un'ulteriore partecipazione pari al 10% del capitale sociale di Dale Carnegie, originariamente prevista per il 15 maggio 2026, non sarà eseguita alla data inizialmente programmata.



Allcore ha già perfezionato l'acquisizione di una partecipazione di minoranza pari al 21% del capitale di Dale Carnegie e che, sulla base dello SPA e dei successivi Addendum sottoscritti, era previsto un incremento progressivo della partecipazione fino al 51% del capitale sociale.



"Dale Carnegie rappresenta una realtà di qualità, con un brand riconosciuto a livello internazionale e un posizionamento distintivo nella formazione manageriale - ha commentato l'AD Gianluca Massini Rosati - Le interlocuzioni in corso con i soci venditori sono finalizzate a individuare la soluzione più coerente per la valorizzazione della partecipazione già detenuta".

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