Alfonsino, nel primo trimestre Ebitda in forte crescita (+13%). Ordini salgono del 10%

(Teleborsa) - Alfonsino , PMI innovativa specializzata nel food Order & Delivery per i centri italiani di piccole e medie dimensioni quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi a circa 0,8 milioni di euro (+9% rispetto ai 0,7 milioni del Q1 2025) e un EBITDA positivo a 103 mila euro (+13% da 92 mila). Il miglioramento della marginalità riflette il consolidamento del modello operativo, l'incremento dei volumi gestiti e la maggiore efficienza commerciale.



Sul fronte operativo, il numero di ordini ricevuti nel trimestre si attesta a 90.298 (+10% rispetto agli 82.459 del primo trimestre 2025), confermando l'efficacia delle strategie commerciali implementate nel 2025 e il rafforzamento della presenza nei mercati di riferimento. Il carrello medio cresce dell'1% a 26,22 euro (da 25,96 euro), segnalando la tenuta della qualità del mix ordini e della fidelizzazione clienti. Il fatturato per ordine è sostanzialmente stabile a 8,30 euro (da 8,38 euro), in linea con il nuovo assetto operativo. Particolarmente positiva la crescita dei ricavi da prestazioni di servizi a circa 53 mila euro (+64% da 32 mila), a conferma del progressivo sviluppo delle attività accessorie e dei servizi integrati.



Carmine Iodice, Amministratore Delegato di Alfonsino, ha commentato: "l’incremento degli ordini, cresciuti del 10% rispetto al primo trimestre 2025, rappresenta per noi un risultato particolarmente significativo e conferma l’efficacia delle strategie commerciali e operative implementate nel corso dell’ultimo anno, nonché il progressivo rafforzamento della presenza di Alfonsino nei territori di riferimento. La crescita dei ricavi e il miglioramento dell’EBITDA del 13% circa confermano ulteriormente la solidità del nostro modello operativo e la capacità della Società di continuare a generare crescita sostenibile, mantenendo un approccio focalizzato sull’efficienza gestionale, sullo sviluppo commerciale e sulla creazione di valore nel medio-lungo periodo".

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