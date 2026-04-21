Ubaldi Costruzioni, backlog al 31 marzo sale a 225,3 milioni di euro

(Teleborsa) - Ubaldi Costruzioni , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle costruzioni e infrastrutture, ha comunicato che il backlog al 31 marzo 2026 si attesta a circa 225,3 milioni di euro, evidenziando una forte crescita del portafoglio ordini e confermando la capacità di acquisire nuove commesse in coerenza con il proprio piano di sviluppo.



Il portafoglio ordini comprende complessivamente 56 commesse attive, prevalentemente localizzate nel Centro Italia. Le commesse pubbliche rappresentano circa l'81,2% del totale, mentre le iniziative private a finanziamento pubblico incidono per il 15,8%; la restante quota, pari al 3,0%, è riconducibile a progetti privati. Dal punto di vista tecnico, le attività in corso risultano distribuite tra opere stradali (41,8%), infrastrutturali (22,4%) ed edilizia civile (30,0%), cui si affiancano opere idrauliche (5,2%) e marittime (0,5%).



Con riferimento alle prospettive commerciali, la pipeline al 31 marzo 2026 ammonta complessivamente a 186,5 milioni di euro e include opportunità in fase di valutazione, presentazione dell'offerta o in attesa di aggiudicazione. In particolare, circa 81 milioni di euro si riferiscono a gare per le quali Ubaldi Costruzioni ha già presentato offerta ed è attualmente in attesa dell'esito. Le opportunità in pipeline risultano pienamente coerenti con il profilo tecnico-operativo della società e includono, in alcuni casi, procedure sviluppate in partnership con primari operatori del settore



"L'aggiornamento relativo al primo trimestre 2026 evidenzia un ulteriore rafforzamento del nostro backlog, accompagnato da una crescita significativa della pipeline commerciale - ha detto l'AD Massimo Ubaldi - Questi dati confermano la continuità del percorso di sviluppo intrapreso e una sempre più maggiore visibilità sulle attività future. Continuiamo a focalizzarci su opportunità coerenti con il nostro posizionamento tecnico-operativo, mantenendo un approccio selettivo e orientato alla qualità delle commesse".

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