OPA Culti Milano, nella prima settimana portato in adesione il 3,4% del capitale

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria sulle azioni di Culti Milano promossa da Berger International, l'offerente ha reso noto che, dall'11 maggio al 15 maggio, sono state portate in adesione 104.500 azioni, pari al 31,01% delle azioni oggetto dell'offerta e pari al 3,38% del capitale sociale.



Per effetto delle adesioni, ad esito dell'offerta risulteranno verificati i presupposti di legge per l'esercizio del diritto di acquisto, essendo l'offerente venuto a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni proprie.



Il periodo di adesione all'offerta ha avuto inizio l'11 maggio 2026 e terminerà il 29 maggio 2026. L'offerente riconoscerà a ciascun aderente un corrispettivo in denaro pari a 19,16 euro (cum dividend). Alla data odierna, l'offerente risulta complessivamente titolare di 2.388.750 azioni, rappresentative del 77,17% del capitale sociale.

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