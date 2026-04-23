KME finalizza cessione dell'intera quota in CULTI Milano per 45,8 milioni di euro

(Teleborsa) - Essendosi avverate tutte le condizioni sospensive, KME Group ha finalizzato la cessione delle complessive 2.388.750 azioni detenute in CULTI Milano , pari al 77,17% circa del suo capitale, a Berger International, la holding company di Emosia Group.



Il prezzo convenuto per la compravendita - pari a 19,16 euro per ciascuna azione e, quindi, a complessivi 45,8 milioni di euro per l'intera partecipazione detenuta in CULTI - è stato corrisposto, per 38,3 milioni, in cash mentre, per 7,5 milioni, è stato impiegato da KME per la sottoscrizione di 7.500.000 azioni privilegiate Berger emesse da quest'ultima, che prevedono un rendimento fisso del 12% annuo.

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